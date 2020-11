Bruno Peres e il segreto della rinascita

Una delle rivelazioni della prima parte di stagione della Roma è il rendimento di Bruno Peres. L’esterno brasiliano ex Torino è tornato in giallorosso lo scorso gennaio dopo una buia parentesi in patria, dove oltre che con il San Paolo ha militato in prestito in seconda serie nello Sporting Recife, trovando poco spazio.

Ora però Peres sembra essersi ritrovato e il gol in Europa League contro lo Young Boys lo dimostra. Il giocatore ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj: “Ho fatto fatica all’inizio perché non ho fatto la preparazione con i compagni, ma è stato importante il cambio di mentalità e lo è quello che sto facendo fuori dal campo: questo mi sta aiutando dentro al campo. Ora ho la testa di un professionista,

L’ex granata vuole restare in giallorosso: “Rinnovo? In questo momento penso solo a fare bene qui con la Roma, ma ho anche la motivazione di rinnovare il contratto e voglio meritarmelo”.

OMNISPORT | 04-11-2020 18:43