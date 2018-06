Bruno Peres fa arrabbiare il Toro

Nuovo e forse definitivo stop nelle trattative per il ritorno di Bruno Peres al Torino. La società granata aveva raggiunto da tempo l’accordo con la Roma per l’acquisto del brasiliano con la formula del prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 7 milioni che sarebbe scattato alla 22a presenza dell’esterno, ma a far slittare la chiusura dell’affare sono state le ritrosie del giocatore e le difficoltà nel trovare l’intesa sull’ingaggio, tra parte fissa e bonus.

Quando tutto sembrava risolto e Peres aveva fatto arrivare il sospirato sì, ecco un altro voltafaccia: secondo quanto riporta 'Il Tempo', Bruno Peres ha chiesto altro tempo, preferendo aspettare eventuali offerte in arrivo dal Brasile.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 21:50