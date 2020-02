Brusco stop del Napoli: il Lecce ne fa tre

Dopo le vittorie su Lazio, Juventus e Sampdoria si interrompe la rinascita del Napoli di Gattuso. Il Lecce è il protagonista dello stop partenopeo: al San Paolo gli uomini di Liverani si sono imposti per 3-2.

I padroni di casa partono bene: Politano e Milik creano più di qualche problema alla difesa avversaria che però rimane compatta e si affida alle ripartenze. Il gol del vantaggio del Lecce porta la firma di Lapadula, abile a sfruttare una respinta incerta di Ospina.

Gattuso ordina ai suoi di reagire e Lorenzo Insigne colpisce anche un palo ma il muro dei pugliesi regge e all'intervallo si va a riposo sul punteggio di 0-1.

Il Napoli la raddrizza poco dopo il fischio d'inizio della ripresa: scambio rapido e gol di Milik, che riceve da Mertens (subentrato a Lobotka) e rimette in parità il punteggio. Il nuovo vantaggio ospite arriva attraverso un lancio dalla trequarti: la difesa di casa si fa cogliere impreparata e Lapadula trafigge per la seconda volta Ospina. A calare il tris ci pensa Mancosu, che direttamente da calcio di punizione spedisce la sfera all'incrocio dei pali. La rete del 3-2 è invece una prodezza di Callejon che però non riesce ad evitare la sconfitta.

"Penso che i primi 30' la squadra non ha fatto male – ha dichiarato Gattuso nel post partita -. La preoccupazione più grande è la fragilità che è venuta fuori oggi, ho visto Lapadula stoppare quindici palloni che faceva salire il Lecce. In alcuni casi ho visto i miei troppi passivi. Ci può stare parlare di calo fisico, ma per 30' la squadra mi era piaciuta ma ancora non mi basta. La cosa che mi infastidisce è che non riesco a trovare la chiave della compattezza, basta un episodio per mandarci in sofferenza. Ho visto una squadra che ha fatto fatica ad aiutarsi".

"Sapevo che c'erano delle difficoltà in questa gara, il Lecce è una squadra che ti palleggia in faccia. Bisognava essere bravi ed invece ci siamo innervositi. La mia preoccupazione alla vigilia era questa. Avevamo una grande occasione per risalire in classifica e l'abbiamo sbagliata. Non mi bastano quei 30', oggi non siamo stati squadra".

SPORTAL.IT | 09-02-2020 17:47