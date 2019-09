Bruscolotti, scoppia la polemica con il Lecce

L'ex giocatore del Napoli Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune parole molto pesanti nei confronti del Lecce, in vista del match tra giallorossi e azzurri in programma domenica 22 settembre al Via del Mare: nel mirino il costo dei biglietti, troppo alti secondo l'ex capitano partenopeo

"Come se dicessero non venite. E noi dovremmo tifare Sud? Devono retrocedere. Assurdi 50 euro per il Settore Ospiti", ha detti ai microfoni della trasmissione tv "Tifosi napoletani".

SPORTAL.IT | 13-09-2019 14:30