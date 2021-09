Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti a Sofia

Netto passo indietro per Lorenzo Musetti, battuto al primo turno del torneo Atp 250 di Sofia dal padrone di casa Dimitar Kuzmanov.

Il tennista di Carrara ha perso in tre set con i parziali di 6-7(4) 7-6(3) 6-3 in un match durato poco più di tre ore: deludente prestazione per l’Azzurro, numero 61 della classifica Atp, contro il bulgaro, wild card attualmente al 226esimo posto della classifica mondiale.

Una doccia gelata per Musetti che dopo un periodo difficile sembrava essersi ritrovato parzialmente agli US Open. Ora arriva un ko certamente da analizzare a fondo.

OMNISPORT | 28-09-2021 21:08