Brutte notizie per l'Inter: Perisic infortunato

Ivan Perisic si è fratturato la caviglia in allenamento e dovrà fermarsi per circa due mesi. L'esterno croato del Bayern Monaco, in prestito dall'Inter, difficilmente verrà riscattato a fine stagione dalla società bavarese.

"Ad Ivan Perisic dovrà essere applicata una vite e ci vorranno almeno 4 settimane perché la frattura si ricomponga. A quel punto comincerà il processo di recupero. Non ci voleva perché Ivan era in ottima forma e il suo dinamismo e la sua esperienza ci avrebbero aiutato parecchio", le parole del tecnico Hans-Dieter Flick.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 16:14