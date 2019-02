Brutto incidente stradale per Douglas Costa: illeso

Poteva andare molto peggio a Douglas Costa, centrocampista offensivo della Juventus protagonista di un brutto incidente stradale sull’autostrada che porta a Torino. La sua auto, una Jeep Cherokee, ha subito danni ingenti, ma per fortuna il brasiliano non ha riportato ferite e ha successivamente tranquillizzato tutti con un brevissimo messaggio postato sui social.

Ha invece avuto bisogno di cure ospedaliere un uomo di 47 anni, che era al volante di una Fiat Punto e che a sua volta è stato coinvolto nel sinistro: lo hanno trasportato in codice giallo al nosocomio di Biella.

L’incidente è avvenuto sul territorio di Santhià, località in provincia di Vercelli.

La Juventus, reduce dal sorprendente pareggio casalingo con il Parma (grazie anche a una doppietta di Cristiano Ronaldo la capolista si era portata sul 3-1 prima di farsi riprendere dallo scatenato Gervinho), è già con la testa al prossimo impegno di campionato, in trasferta sul campo del Sassuolo di Roberto De Zerbi e degli ex bianconeri Peluso e Matri. Douglas Costa è in forse, ma non in conseguenza di quanto capitatogli lunedì: è stato sostituito all’intervallo della gara con la squadra di Roberto D’Aversa per un problema al ginocchio.

SPORTAL.IT | 04-02-2019 16:30