Brutto infortunio alla caviglia per Felipe Melo

Dovrà stare fermo ai box per almeno 3-4 mesi Felipe Melo, vittima di un terribile infortunio alla caviglia sinistra che ha fatto ‘crack’.

Il fattaccio è avvenuto lo scorso 8 novembre in occasione del match vinto dal suo Palmeiras sul campo del Vasco da Gama: un avversario gli è franato addosso e il piede gli è rimasto sotto, provocando un dolore atroce al centrocampista ex Inter.

Felipe Melo è dunque finito sotto i ferri: operazione perfettamente riuscita, come testimoniato da questa foto pubblicata su Instagram con tanto di tutore al piede.

Il campionato del brasiliano può essere considerato già finito, in quanto il Brasileirao terminerà ufficialmente il prossimo 24 febbraio: difficile vederlo in campo prima di quella data. Impossibile un suo recupero anche per quanto concerne la Copa Libertadores, dove il Palmeiras affronterà gli ecuadoriani del Delfín agli ottavi di finale.

OMNISPORT | 17-11-2020 13:57