Bryan Cristante ha scelto la Roma

Bryan Cristante sarà un giocatore della Roma.

Il centrocampista classe 1995 ha sciolto gli ultimi dubbi sul proprio futuro e si legherà alla società giallorossa.

Monchi è riuscito a superare la concorrenza della Juventus e ha chiuso l’affare grazie a un’offerta di 5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto obbligatorio da 20 milioni.

Nei prossimi giorni l’entourage del calciatore si incontrerà con il club capitolino per limare gli ultimi dettagli, come i relativi bonus per il rendimento dell’ex Milan.

Nella trattativa non rientrano Gregoire Defrel e Marco Tumminello, calciatori che l'Atalanta, in un primo momento, aveva inserito nel discorso.

L’annuncio ufficiale sarà dato dopo il 30 giugno per motivi di bilancio.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 20:15