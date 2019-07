Bryan Roy soffre con i tifosi del Foggia

Ai tempi di Bryan Roy il Foggia era conosciuto come Zemanlandia. Correva il biennio 1992-’94 e i pugliesi rubavano l’occhio agli appassionati di calcio veleggiando tranquilli in Serie A e facendo tremare anche le grandi.

Venticinque anni dopo i tifosi rossoneri hanno dovuto conoscere l’onta di un altro fallimento, dopo quello del 2012, che costringerà la squadra a ripartire ancora dalla Serie D, nella migliore delle ipotesi.

Lo stesso Roy, che ora lavora nel settore giovanile dell’Ajax, intervistato da 'Tuttomercatoweb', non è riuscito a nascondere la delusione per l’epilogo della stagione del Foggia: “Il mio Foggia e l'idea di calcio di Zeman mi ricordano la freschezza e la temerarietà dell'Ajax che ha fatto innamorare tutto il mondo dello sport nell'ultima stagione. Ci tengo davvero tanto a mandare un messaggio di sostegno ai tifosi rossoneri in questo momento così difficile per il club. Spero che i Satanelli possano tornare presto in alto, una piazza così meravigliosa non dovrebbe neanche sapere cosa significa la parola fallimento".



SPORTAL.IT | 12-07-2019 23:28