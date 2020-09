Bryson DeChambeau vince lo Us Open

Bryson DeChambeau grazie a uno stratosferico giro finale ha vinto il 120esimo US Open di golf. Per il golfista californiano è il primo major della carriera: unico giocatore a chiudere la gara sotto par (-6), DeChambeau ha preceduto Matthew Wolff, secondo. “Questo successo mi infonde una gioia unica, e voglio godermela al massimo. Ho giocato in maniera impeccabile”.

Pe lui un premio da 2.250.000 dollari: lo Us Open si va ad aggiungere ai 6 titoli del PGA Tour vinti in carriera. Il migliore italiano è Renato Paratore, che al suo secondo Us Open ha chiuso al 31esimo posto.

