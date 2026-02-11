Bublik in versione clown a Rotterdam, irride Hurkacz e lo batte: “In confronto a lui sono Djokovic”. E Nole rinuncia a Doha

Il tennista kazako continua a vivere un momento molto positivo, avanza agli ottavi di finale del torneo olandese ma il suo comportamento in campo fa discutere. Il serbo rinuncia alla sfida con Sinner e Alcaraz

Aleksandr Bublik è un giocatore molto spettacolare, qualche volta anche troppo. A Rotterdam, il kazako vince la maratona con il polacco Hubert Hurkacz al terzo set (6-7, 7-6, 7-5) ma il suo comportamento in campo fa molto discutere. Solito atteggiamento poco rispettoso, sfoghi continui con il suo team ma alla fine è lui ad avere ragione.

Bublik in versione clown

Il 2025 è stato un anno decisamente diverso per Sasha Bublik. Il giocatore kazako è sembrato molto più concentrato sul tennis e meno sui comportamenti borderline da tenere in campo. Un atteggiamento che ha portato sicuramente giovamento ai suoi risultati visto che ha conquistato 4 tornei (tra cui Halle dove si è tolto lo sfizio di eliminare Sinner) e ottenendo il miglior ranking (11esimo, poi diventato 10 a inizio 2026) della sua carriera sfiorando anche la qualificazione alle ATP Finals.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma si sa che certi comportamenti tendono a tornare anche se al momento non sembrano inficiare le sue prestazioni in campo. Contro Hubert Hurkacz, il kazako ha messo su un vero e proprio show. Dall’altra parte della rete il polacco sta riprendendo la migliore forma dopo una stagione che lo ha visto quasi completamente fermo ai box. Ma Bublik decide comunque di essere irridente: “Ace, doppi falli poi una steccata ecco quello che sta facendo – dice al suo team nel corso del match – Di me dicono che non ho ritmo, ma in confronto a lui sono Djokovic”. Ma non è stato l’unico momento di tensione, il kazako si sfoga anche per il sorteggio: “Ci sono 20 giocatori che non sanno giocare e a me tocca giocare contro di lui”. E ancora quando il polacco spreca l’occasione di chiudere il match commettendo tre doppi falli, Bublik lo deride in panchina.

Le parole di Bublik dopo il match

Bublik ha continuato con il suo atteggiamento anche dopo la partita e ai microfoni ha lanciato un’altra stoccata al suo avversario: “Qui non ho mai giocato particolarmente bene. Sono contento di aver passato il turno ma è stata una partita dal livello basso. Penso che abbiamo giocato una brutta partita ma sono stato fortunato nei momenti giusti. Lui stava servendo per il match e mi ha regalato il game. Alla fine per me oggi contava soltanto chi era il più fortunato tra i due”.

Djokovic dice no a Doha

Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà al torneo di Doha. Il campione serbo continua ad avere una programmazione molto centellinata anche in questo 2026 così come era accaduto nella scorsa stagione. Saranno pochissimi i tornei (a eccezione degli Slam) che vedranno scendere in campo il numero 3 del mondo. Sono stati gli organizzatori del torneo a comunicare la sua decisione sostenendo che la motivazione è quella dello stress fisico. Una decisione che non sorprende ma che priva il torneo di un protagonista importante. Negli ultimi giorni Nole è stato avvistato in versione tifoso alle Olimpiadi invernali. E ora a Doha gli sguardi tornano a puntare su Sinner e Alcaraz.