Bucchi: "A Benevento una partita maledetta"

Il tecnico dell'Empoli Cristian Bucchi in una intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato sulla sua esperienza a Benevento. "Sono in un momento cruciale della mia carriera dopo il'esonero al Sassuolo e il flop al Benevento? A Sassuolo ho sbagliato i tempi, a Benevento una partita maledetta ha rovinato una stagione… Qui ad Empoli vivo con voglia e serenità, senza assilli e frenesie. Se torno in A dovrò avere più esperienza e i tempi giusti".

Sugli acquisti che più l'hanno colpito in B: "L'arrivo di Sau completa bene il Benevento. Poi la Cremonese con Ciofani e Ceravolo, più Palombi. Il Perugia con Iemmello e Falcinelli, due di A. E l’Ascoli con Scamacca e Da Cruz. O il Crotone con Maxi e Vido".

SPORTAL.IT | 11-09-2019 10:29