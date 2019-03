Bucchi: "Abbiamo lavorato sulla testa"

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi a margine della festa inaugurale del Club Ciro Vigorito di Fragneto Monforte si è espresso così sul momento della sua squadra in vista della sfida cruciale contro l'Ascoli: "Abbiamo lavorato soprattutto su un discorso di testa, tre sconfitte appesantiscono un po', serve alleggerire la mente dai cattivi pensieri, occorre ritrovare un po' di serenità. Bisogna ricaricare le batterie per questo sprint finale: in questa settimana si gioca sempre, c'è poco tempo per recuperare e poco tempo per preparare le gare".

L'allenatore degli Stregoni punta sui tifosi: "Fa sempre piacere ricevere calore. Non dimentichiamoci che nei momenti di difficoltà il nostro pubblico ha fatto sempre la differenza: in questo momento avevamo bisogno di assaporare la gioia dell'inaugurazione di questo club, tutti remiamo in una direzione importante, figuratamente abbracciamo tutti i tifosi: i migliori sono stati sempre loro", sono le parole riportate da ottopagine.it.

SPORTAL.IT | 28-03-2019 10:25