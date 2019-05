Bucchi dimentica la prima vittoria

Benevento e Cittadella tornano in campo sabato sera per la gara di ritorno della semifinale dei play off promozione. I giallorossi, forti della vittoria ottenuta in trasferta nel match d'andata per 2-1, possono permettersi il lusso anche di perdere, ma con una sola rete di scarto. Mister Bucchi non vuole fare calcoli e alla vigilia del match del "Vigorito" suona la carica ai suoi e all'intero ambiente sannita.

"Giocheremo per vincere – esordisce il tecnico dei beneventani -: non bisogna mai dare nulla per scontato. Il Cittadella è una squadra forte, utilizza lo stesso sistema da anni e sa bene cosa fa. E' una formazione fastidiosa e questo è un aspetto positivo per loro. Dovremo fare la nostra partita mettendo da parte la sfida dell'andata, scenderemo in campo per attaccarli e vincere. E' normale, poi, che ci saranno i momenti, gli episodi e dovremo essere bravi a sfruttarli e capitalizzarli".

SPORTAL.IT | 24-05-2019 14:19