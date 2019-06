Bucchi firma con l'Empoli: ritroverà un ex Benevento

Cristian Bucchi sta per firmare con l'Empoli. L'ex tecnico del Benevento ha in programma un pranzo insieme al suo staff e alla dirigenza della società toscana per raggiungere l'accordo totale.

Ad Empoli Bucchi potrebbe ritrovare Federico Ricci, che la scorsa stagione era in prestito al Benevento: secondo Tuttosport il Sassuolo lo potrebbe utilizzare come contropartita per arrivare a Ciccio Caputo.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 12:24