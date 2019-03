Bucchi: "Non possiamo lasciare nulla al caso"

Il tecnico del Benevento Christian Bucchi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal posticipo di lunedì contro il Livorno.

"Ci sono tantissime cose da migliorare. La partita con il Pescara è stata molto utile sotto questo punto di vista. E' ovvio che le gare vanno chiuse con uno score molto ampio, altrimenti rischi di perdere punti preziosi. Ogni partita ha un peso specifico enorme, al di là della classifica che guardiamo relativamente. Sappiamo che siamo al secondo posto grazie a un percorso positivo, ma se pensiamo che percorso sia ottimo facciamo un salto indietro. Abbiamo fatto tanta strada per mentalizzare questo percorso, l'importante è stare sul pezzo e non mollare nulla", sono le parole riportate da Ottopagine.it.

"Credo che la società abbia dato una grande risposta facendoci fermare in ritiro la settimana prossima. Ci dispiace non stare vicini alle famiglie ma è un momento in cui non possiamo permetterci di lasciare nulla al caso. I ragazzi hanno accolto in maniera positiva questa scelte ed è segno che non vuole distrarsi".

L'umiltà alla base di tutto: "La qualità che mi piace di più di questa squadra è l'umiltà e la voglia di sporcarsi le mani. Lo stiamo facendo e i risultati si vedono. Tre mesi fa qualche errore tecnico lo avremmo vissuto tutti in maniera diversa. Oggi siamo tutti allineati per vivere tutto ciò nel migliore dei modi. Non è un caso che le vittorie arrivano al novantesimo, perché sentiamo la spinta del pubblico e sappiamo che ci hanno capiti".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 14:00