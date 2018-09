Bucchi si gode la vittoria, ma striglia i suoi

Cristian Bucchi esulta per la vittoria del suo Benevento ma non risparmia una tiratina d'orecchie ai suoi, che dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0 in casa del Venezia hanno rischiato di subire la rimonta dei lagunari nel finale di partita.

"Avremmo potuto chiuderla più volte – ha evidenziato il tecnico sannita ai microfoni di 'Rai Sport' -. A inizio ripresa abbiamo fatto bene, quando abbiamo reagito subito dopo aver subito la rete di Geijo. Nel finale però abbiamo rischiato troppo. Abbiamo fatto un po' tutto noi e avremmo dovuto ampiamente chiuderla prima".

"Il Venezia è forte e ci ha messi in difficoltà. Abbiamo subito un certo calo fisico, anche perché alcuni tra i nostri ragazzi erano alla prima partita dopo tanto tempo. La nostra è stata comunque una vittoria meritata", ha concluso l'allenatore giallorosso.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 23:40