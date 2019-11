Bucchi studia le contromisure per Sassari

La Virtus Roma sabato sera alle 20.30 affronterà il Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni nel settimo turno di LBA Serie A. "Quella di Pozzecco è una squadra molto talentuosa – sottolinea il coach dei capitolini, Piero Bucchi -. E’ ben allenata, sa passare la palla ma che difende anche molto bene, non a caso è la miglior difesa del campionato, grazie anche alle doti atletiche del roster. Sarà fondamentale avere un buon approccio perché se in attacco gli lasceremo fare le cose che preferiscono hanno grandissimo potenziale a disposizione per fare male".

"Sarà fondamentale avere grande pazienza in attacco e continuità in difesa nell’arco di tutti i 24" perché sono in grado di trovare una soluzione in qualsiasi momento grazie al roster lungo e talentuoso che dà loro diverse armi offensive" aggiunge Bucchi.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 15:21