Bucchi: "Virtus Bologna costruita per vincere il campionato"

"Con la Virtus Bologna è una sfida molto bella, stimolante e difficile: sono primi in classifica e sono stati costruiti per vincere il campionato. Siamo eccitati all’idea di questa partita ma consapevoli delle difficoltà che incontreremo. Negli ultimi giorni ci sono state delle problematiche ma oggi, a parte Giovanni Pini che si è fermato per un problema alla schiena, eravamo al completo. Speriamo ovviamente che Giovanni possa essere della sfida". A dirlo è stato Piero Bucchi, il coach della Virtus Roma.

"James White arriva nel momento in cui andiamo a giocare con la capolista, un bell’esame per lui, ma ovviamente non possiamo chiedergli tanto da subito: andrà in campo e proveremo a vedere cosa riuscirà a darci" ha aggiunto il timoniere dei capitolini.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 20:53