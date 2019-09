Bucchi: "Virtus Bologna pretendente allo scudetto"

Piero Bucchi, coach della Virtus Roma, carica i suoi alla vigilia del match con la Virtus Bologna: "È un piacere, mio e della squadra, questo ritorno in Serie A che ci siamo conquistati lo scorso anno, e dobbiamo onorarlo con grande entusiasmo: per diversi dei nostri ragazzi sarà l’esordio e avranno quel pizzico d’emozione, naturale in questi casi, che poi svanirà alla palla a due".

"A Bologna ci aspetta un impegno sicuramente difficile ma anche stimolante in casa di una delle squadre che sono chiaramente tra le pretendenti al titolo assieme a Milano e Venezia; noi, consapevoli della difficoltà che rappresenta questa gara, dobbiamo affrontare la sfida con la massima determinazione e voglia di fare bene" aggiunge il timoniere dei capitolini.

SPORTAL.IT | 24-09-2019 15:55