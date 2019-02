Bucchi vuole vedere un Benevento diverso

Il Benevento è atteso dalla trasferta contro la Salernitana e il Cristian Bucchi non vuole lasciare nulla al caso: “Si affronteranno due squadre forti e penso che sarà una bella partita sia dal punto di vista tecnico sia da quello agonistico. Loro si sono rinforzati sul mercato e cercheranno di fare una bella figura davanti al loro pubblico, partiranno forte e noi dovremo essere bravi a rispondere sul piano dell'impegno, della fisicità e del tasso tecnico perché abbiamo anche noi qualità”.

Atteggiamento che dovrà cambiare però: “Contro il Venezia non mi è piaciuto l’approccio e per questa partita servirà una mentalità totalmente diversa. Gli ultimi arrivati è come se stessero facendo una nuova preparazione e dovrò valutare quando saranno pronti. Le modifiche all’impianto di gioco sono dovute a più fattori. Ora abbiamo trovato la quadratura del cerchio e penso che così anche chi ha reso meno finora potrà dire la sua e dare di più”.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 20:05