Bucchioni attacca un leader della Juve: 'Mi ha deluso”

Cristiano Ronaldo non basta, per vincere la Champions League la Juventus ha bisogno di altri fuoriclasse, in particolare a centrocampo. Questa l’analisi di Enzo Bucchioni, che a Radio Sportiva ha commentato l’eliminazione dei bianconeri ad opera dell’Ajax. Una sconfitta dovuta ad un organico non adeguato agli obiettivi posti dalla società bianconera in Europa: per il giornalista, insomma, la Juventus dovrà sì ripartire da CR7, ma anche da qualche volto nuovo. “Se la Juve vuole vincere la Champions non basta Ronaldo – ha dichiarato Bucchioni -. I bianconeri hanno qualche limite di organico e ci sono alcuni giocatori che non hanno l’appeal internazionale necessario per arrivare a un traguardo come la Champions”.

MEDIANA DA RIFARE. A differenza di quanto sostenuto nel dopo gara dal presidente Andrea Agnelli, che ha parlato di “gruppo ancora giovane”, per Bucchioni la Juventus ha bisogno di svecchiare il proprio organico, soprattutto in mezzo al campo. Per il giornalista, è necessario trovare un giocatore in grado di assumere il ruolo di leader del centrocampo, compito nel quale Miralem Pjanic, a suo parere, ha fallito. “Fossi nella Juve mi muoverei per rinnovare il centrocampo. Matuidi fa il suo, ma ha 32 anni, Khedira ieri è mancato e Pjanic mi ha sinceramente deluso”.

E DYBALA? Ma il problema dell’età si pone anche per il reparto difensivo. “Ci vuole un campione giovane, uno come De Ligt: si è visto cosa è successo ieri con l’assenza di Chiellini”. In attacco, invece, i talenti ancora giovani ci sono, ma per Bucchioni non tutti sono da Juventus: “Dybala, ad esempio, non è rivitalizzabile”. Il giornalista, inoltre, ha sottolineato come una squadra nuova avrebbe bisogno anche di una nuova guida tecnica. “Se fossi Agnelli non confermerei Allegri. Ci sono cicli che finiscono e chiedergli ancora la Champions League sarebbe una forzatura dopo che non l’ha vinta per cinque stagioni di fila”.

SPORTEVAI | 17-04-2019 15:22