Bucchioni: “È dato in partenza, ma l’Inter può tenerselo”

Nell’Inter di Antonio Conte sembra non esserci posto per Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Lo ha detto chiaramente Beppe Marotta, mettendo entrambi i giocatori sul mercato. Peccato, però, che al momento non ci sia grande interesse per entrambi, soprattutto per Nainggolan, il grande colpo del mercato di un anno fa, passato rapidamente dal ruolo di stella a quello di esubero. La situazione di Icardi pare irrecuperabile, invece quella del centrocampista belga potrebbe anche cambiare, almeno secondo Enzo Bucchioni, che a Radio Sportiva ha spiegato come l’ex Roma sia sotto stretta osservazione durante il ritiro nerazzurro.

ALTRA CHANCE. Secondo il giornalista, dunque, in caso di riscontri positivi in termini di impegno e rendimento da parte del giocatore, la dirigenza interista potrebbe anche pensare di cambiare strategia sul mercato in uscita. “L’Inter sta valutando con attenzione la situazione di Radja Nainggolan – ha dichiarato Bucchioni in radio -, forse Antonio Conte ha visto in questa settimana qualcosa di interessante nel giocatore, che sul piano delle qualità atletiche e dell’intensità è adatto al suo gioco, e ha capito come gestirlo. La sensazione è che verrà data un’altra chance a Nainggolan, poi una valutazione completa verrà compiuta alla fine del ritiro”. Il belga, dunque, ha a disposizione qualche altro giorno per convincere il nuovo allenatore a puntare su di lui.

TIFOSI PERPLESSI. Nessuna speranza per Icardi, invece, anche se la situazione dell’attacco inizia a diventare preoccupante per i tifosi dell’Inter. “I tifosi sono perplessi perché vedono Icardi in disparte, ma parallelamente non arrivano attaccanti dalla campagna acquisti. La società però non potrà mai dire cosa è successo con l’argentino perché c’è la privacy: deve essere stato qualcosa di così importante che ha costretto la società a togliergli la fascia”.

SPORTEVAI | 17-07-2019 12:21