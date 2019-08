Inter, da Bucchioni grosse anticipazioni di mercato

Una volta risolta la grana Alexis Sanchez, il mercato dell’Inter non si arresterà. Dopo il cileno, che con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez comporrà la batteria di attaccanti a disposizione di Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti a un nuovo importante investimento per rafforzare il centrocampo. Lo ha spiegato Enzo Bucchioni, che a Radio Sportiva ha però precisato come per l’Inter sia fondamentale in primis risolvere la questione Icardi: una volta tagliato l’ex capitano dal monte ingaggi e incassati i 65-70 milioni richiesti per il cartellino, il club nerazzurro avrà lo spazio in organico e la forza economica per consegnare a Conte un grande centrocampista.

IL PIANO DELL’INTER. “All’Inter manca un uomo in mezzo al campo con le caratteristiche di Sergej Milinkovic Savic – ha dichiarato Bucchioni in radio – Il laziale è il primo della lista per i nerazzurri che cercano maggiore qualità a centrocampo”. Il serbo della Lazio costa e anche se la quotazione data da Lotito è calata negli ultimi mesi (i biancocelesti potrebbero accontentarsi anche di una cifra attorno agli 80 milioni) per l’Inter è assolutamente necessario liberarsi di Icardi. “Se riusciranno a cedere l’argentino – ha continuato Bucchioni – i soldi verranno reinvestiti sul centrocampista”.

QUESTIONE ICARDI. Per Bucchioni, il vicolo cieco in cui Icardi s’è andato a infilare è inspiegabile. “C’è un problema che sta mettendo Icardi in una difficoltà assoluta: non vedo che sbocco possa avere la sua carriera a questo punto se continua a rifiutare tutte le destinazioni. Non so cosa abbia in testa, ma l’Inter non si piegherà, perché se dovesse reintegrarlo in rosa sarebbe la fine della credibilità della società. Il giocatore ha già perso la convocazione con l’Argentina, non gioca da sei mesi. È una situazione assurda, incomprensibile. Se vuole smettere di giocare a calcio, questa è la strada giusta”.

SPORTEVAI | 22-08-2019 09:56