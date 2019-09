Bucchioni prende posizione su Conte: “Ma lui deve giocare”

L’approccio sbagliato, la condizione non eccellente di alcuni giocatori, un avversario forse sottovalutato. Sono molteplici i fattori che hanno portato l’Inter a soffrire contro lo Slavia Praga e a mancare una vittoria che sarebbe servita come il pane in ottica qualificazione. Antonio Conte s’è assunto la responsabilità per la prestazione scialba della sua squadra, ma secondo Enzo Bucchioni il pareggio di San Siro non è che una tappa inevitabile nel processo di crescita dei nerazzurri.

“NON È PRONTA”. “L’Inter forse non è ancora pronta ad affrontare certe partite – ha dichiarato il giornalista a Radio Sportiva -. Conte si è preso tutta la responsabilità e ora deve trarre forza da questo 1-1. Anche perché hanno pareggiato anche Borussia e Barcellona“.

Battere in casa lo Slavia Praga – sulla carta la squadra meno attrezzata del girone – sarebbe stato importante per l’Inter, che ora dovrà rimediare nelle gare contro i tedeschi e i catalani.

Per Bucchioni, però, i nerazzurri hanno ampi margini di crescita e il potenziale per ben figurare in Europa. “Conte non si deve porre limiti – ha aggiunto il giornalista -, l’Inter può starci benissimo in Champions. Le motivazioni della brutta prestazione sono nell’approccio sbagliato, non certo nel pensiero al derby”.

LAZARO TITOLARE. Bucchioni, inoltre, assolve Conte anche per la scelta di puntare su alcuni giocatori non al meglio, come Romelu Lukaku. “Conte si basa su un gruppo di giocatori che dà certezze e hanno assimilato meglio i suoi dettami. Visto il mal di schiena di Lukaku avrei messo Sanchez e Lautaro, ma evidentemente l’allenatore non ha voluto snaturare il suo lavoro maniacale”.

Eppure l’Inter costruita da Marotta avrebbe altri giocatori in grado di giocare titolari: Bucchioni ne individua uno in particolare. “Valentino Lazaro mi è piaciuto, va inserito nell’undici base dell’Inter: ha energia, progressione e salta l’uomo con grande velocità”.

E anche in mezzo al campo Conte potrebbe ruotare maggiormente le pedine a sua disposizione. “Brozovic alcune volte gioca con intelligenza, altre si perde con troppa facilità. Ma l’Inter ha Barella che può svolgere anche il ruolo del croato”.

SPORTEVAI | 18-09-2019 10:14