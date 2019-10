Bucchioni rivela cosa farà Conte se vince e un retroscena-Milan

Chi ha più paura tra Inter e Juventus? Ufficialmente nessuno, parole di sfida, al massimo di rispetto, e tanta voglia di prevalere da una parte come dall’altra ma anche rispondere alla domanda su chi tiene di più a questa gara non è facile. Troppi gli intrecci, le storie di ex, le rivalità, la rinnovata ansia per una sfida che è tornata a valere lo scudetto. L’impressione però è che a sentire più di tutti il match sia Antonio Conte.

IL DUELLO – Ne è convinto Enzo Bucchioni. La firma de La Nazione, parlando a Radio Sportiva, ricorda anche i rumours estivi quando il nome di Conte era stato accostato proprio alla Juve per il post-Allegri, e dice: “Conte non vede l’ora di affrontare la Juve, qualche sassolino nella scarpa ce l’ha ancora. Se dovesse vincere credo che esulterà”.

DUE PICCIONI – Il giornalista aggiunge: “Conte chiede ai suoi la prestazione perché sa che vorrebbe dire essere sulla strada giusta e avvicinarsi alla Juventus. Ovvio che si speri nel risultato: si rimetterebbe in discussione anche il lavoro di Sarri” .

L’ATTESA – Infine sui bianconeri conclude: “La Juventus ha lasciato Allegri per provare a dare un segnale nuovo e un calcio offensivo. Non so se Sarri potrà eguagliarlo, ma i bianconeri hanno optato per una filosofia di calcio diversa. Lasciamolo lavorare”.

QUI MILAN – Poi Bucchioni rivela un interessante retroscena sul Milan, atteso oggi a una gara delicata col Genoa: “Il Milan voleva cedere Suso e Kessie e far giocare Paquetà avanzato. Poi Giampaolo ha deciso di puntare sul primo da trequartista con scarsi risultati. È solo una delle incongruenze di mercato, senza parlare della telenovela Correa. Mi stupisce che Giampaolo continui a puntare su Piatek: ha Rebic e Leão. Potrebbe essere una delle ultimissime spiagge per il tecnico”.

SPORTEVAI | 05-10-2019 09:19