Bucchioni rivela: Inter in pole su due big

Che Inter sarà il prossimo anno? Chi l’allenerà? A tracciare un quadro di quello che potrebbe essere il futuro dei nerazzurri è Enzo Bucchioni, firma de La Nazione. Nel suo editoriale su Tmw spiega perchè i tifosi della Beneamata possono essere ottimisti e rivela: “Marotta ha già portato a casa il colpo Godin a parametro zero e preso De Paul dall’Udinese per una trentina di milioni. Si è raffreddata invece la pista che porta a Modric. Un investimento ritenuto troppo oneroso in rapporto all’età del giocatore. Marotta vuole assolutamente portare a casa due giovani del 1997 che vogliono continuare a giocare in Italia, Federico Chiesa e Nicolò Barella. L’Inter si è messa avanti da un bel pezzo, sui due è in pole position anche se per Chiesa c’è la Juve in agguato”.

LA PANCHINA – Capitolo allenatore, Bucchioni ironizza: “Dopo aver incontrato Conte che stava andando a comprare un divano sotto la sede dell’Inter, prima o poi qualcuno si imbatterà anche in Mourinho mentre passeggia gustandosi un gelato. Chissà…Miracoli, allucinazioni, miraggi e realtà del mercato. Sono d’accordo con Spalletti, certi appuntamenti si danno lontano da occhi indiscreti, ricordo Moggi quando raccontava di aver fatto firmare il contratto a Ibrahimovic in un hangar durante il gran premio di Montecarlo di Formula Uno. Detto questo, però, anche Spalletti sa che la sua posizione è ad altissimo rischio e forse non basterà a salvarlo neppure la eventuale qualificazione in Champions…”.

IL RUOLO DI MAROTTA – “Zhang ha voglia di tornare stabilmente tra le big e il tema è: Spalletti è l’allenatore giusto? Molte cose fanno pensare che la risposta sia no. Non a caso si sta facendo uno screening degli allenatori-top, vincenti e carismatici. C’è anche Conte nella lista, ovvio, ma l’analisi di tutti i pro e i contro porta decisamente verso un altro nome che è quello di Josè Mourinho, che è un uomo-società mentre Conte spesso con le società si scontra. E’ successo alla Juve e Marotta lo ricorda bene e più di recente anche al Chelsea. E poi la gran parte dei giocatori attualmente in rosa sarebbero più adatti al calcio di Mou che non a quello di Conte. Questi sono i due nomi caldi, troppo complicato portare via Simeone dall’Atletico, senza contare poi i margini di rischio più alti, quella spagnolo è un grande club, per carità, ma Mou e Conte vantano esperienze e risultati più importanti. Dunque fari puntati su Mou, il primo nome della lista di Zhang. E su Spalletti all’Inter anche il prossimo anno, difficile scommettere un euro”.

SPORTEVAI | 08-02-2019 09:53