Bucchioni rivela la contromossa dell'Inter su Icardi

L’ultimatum del Napoli è scaduto – anche se qualcuno parla di ulteriori proroghe e di tentativi last minute degli azzurri per convincerlo – e Icardi non ha dato segnali. Anzi, l’unico messaggio è arrivato via Instagram da Wanda Nara che ha postato un video sulla festa per i 22 anni di Lautaro Martinez, in cui si vede che l’ex capitano dell’Inter e la sua moglie procuratrice si sono lasciati andare anche a un romantico ballo dopo essersi scatenati in pista. La Juve è sempre in attesa ma la decisione di Icardi continua ad essere quella di rimanere sull’Aventino, quasi incurante di ogni conseguenza.

LA MOSSA – E l’Inter che fa? Mentre l’entourage del giocatore valuta tutte le possibilità per intentare una causa per mobbing con l’obiettivo di ottenere nel giro di qualche mese lo svincolo d’autorità ora la palla passa ai nerazzurri. Enzo Bucchioni rivela che intende fare il club interista. La firma de La Nazione scrive su Tmw che l’Inter sa di questa possibilità e non si farà trovare impreparata. Sa benissimo che ci sono delle regole da rispettare in termini di convocazioni, di presenze e quant’altro. Sa bene che Icardi deve lavorare con gli altri e infatti ogni giorno si allena con i compagni salvo non partecipare alle riunioni o esercitazioni tattiche. Una situazione border-line…. C’è solo una strada: fare lo scambio con Dybala. Marotta ha ottenuto perfino l’ok del fantasista argentino che un anno fa, invece, all’Inter disse no. Ma oggi dare Dybala all’Inter vorrebbe dire fare ai nerazzurri un favore enorme.

LE IPOTESI – Bucchioni continua chiedendosi come mai un giocatore della sua importanza sia finito in questa situazione e trova il colpevole: “le responsabilità sono evidenti. L’inadeguatezza della strategia va attribuita alla gestione del calciatore. Nessuno qui è maschilista, ma Wanda Nara non ha la forza di affrontare una vicenda più grande di lei….Così si va avanti con l’idea perdente di rimanere all’Inter per “fargliela vedere”, per una questione di orgoglio, o al massimo si pensa alla Juve che da un anno corteggia Maurito con promesse che non riesce a mantenere… Arrivare a scadenza nel 2021 è un altro pensiero che gira in testa a Icardi, ma potrebbe essere una follia. Una inattività così prolungata nessuno può permettersela”.

SPORTEVAI | 23-08-2019 09:04