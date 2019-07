Bucchioni si sbilancia su chi sarà la rivelazione della Juve

Dopo il tempo delle presentazioni dei nuovi allenatori sta per cominciare la seconda tappa del calcio estivo, ovvero le amichevoli che consentiranno di vedere in campo i nuovi acquisti (anche se bisognerà attendere ancora un po’). In casa Juventus ci sono ancora però dei nodi da sciogliere per quanto riguarda il mercato, non soltanto in entrata dove alcuni giocatori importanti sono già arrivati ma anche e soprattutto in uscita dove ci sono degli esuberi che sono alla ricerca di una collocazione.

Sarà protagonista – In rosa si rischia di essere troppi perché oltre a De Ligt possono arrivare altri due top player. Parlando a Radio Sportiva il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato proprio su questo aspetto, parlando di chi potrebbe salutare Vinovo: “Higuain andrà sicuramente via, non credo resterà a Torino. Stessa sorte toccherà a Mandzukic, perché è oramai logoro e non si adatterebbe bene al gioco di Sarri. Chi sarà allora il nuovo trascinatore? Secondo me Bernardeschi, scommetterei tutto su di lui e sono convinto che sarà la vera rivelazione della prossima stagione juventina”.

La rinascita – Un altro giocatore della Juventus che potrebbe beneficiare della cura Sarri è Douglas Costa, che secondo Bucchioni è perfetto nel modulo che ha sempre proposto l’ex allenatore del Napoli. Se rimanesse in Piemonte poi anche Cancelo si rivelerebbe un top nel nuovo schieramento, ma come sottolinea Bucchioni per giocare in quel modo dovrebbe migliorare nettamente la fase difensiva, dove è ancora un po’ deficitario.

