Bucchioni si sbilancia sul futuro di Bonucci

La nuova Juventus targata Maurizio Sarri sta prendendo sempre più forma e soprattutto a centrocampo ha una veste completamente nuova. Gli innesti di Ramsey e Rabiot sono di grande qualità e rappresentano al meglio la volontà della società di rimanere a grandi livelli, ma quello centrale non sarà l’unico reparto che subirà delle modifiche. Ci sarà qualche cambiamento anche nel pacchetto arretrato, dove ovviamente il sogno più grande è quello legato all’olandese De Ligt, ma a chi toccherà fargli posto?

Ciao Leo – Parecchi rumors parlano di un possibile addio di Bonucci, col numero 19 che saluterebbe grazie anche alle tante richieste che ha dall’estero. A spiegare il motivo di questo sacrificio ci ha pensato Enzo Bucchioni, che intervenendo in diretta a Radio Sportiva ha commentato così: “Bonucci? Non mi sembra troppo adatto al modo di difendere Sarriano, lui vuole difensori che aggrediscono, mentre Bonucci è più riflessivo ed ha altri tempi”. Insomma non sarebbe un giocatore ideale per il nuovo mister della Vecchia Signora, da qui la possibilità di non vederlo più in maglia bianconera.

E in attacco? – Bucchioni ha parlato anche delle scelte dell’ex tecnico del Chelsea per quanto riguarda il reparto offensivo, soprattutto quelle legate ad un giocatore mai come ora in discussione: “Dybala? Per come sta nascendo la Juve, il centravanti sarà #Ronaldo. Magari qualcosa Sarri farà, perché Dybala ha voglia di giocare e lasciarsi alle spalle un anno deludente”. L’undici titolare juventino dunque deve ancora essere disegnato.

SPORTEVAI | 02-07-2019 10:58