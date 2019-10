Bucchioni: So io l'unica cosa che deve fare Elliott, web diviso

L’esonero di Giampaolo non sarebbe l’unica o la miglior soluzione per risolvere i problemi del Milan. Mentre Boban e Maldini riflettono, sondano il terreno con tecnici italiani e stranieri ed aspettano di vedere una reazione da squadra e tecnico nella delicata (e probabilmente decisiva per le sorti dell’allenatore) partita a Marassi col Genoa, tra tifosi ed addetti ai lavori continuano paure, perplessità e spaccature.

IL CAOS – Regna il caos ormai in casa rossonera. Le tre sconfitte consecutive, in particolare quella nel derby e subito dopo quella con il Torino, hanno destabilizzato l’ambiente. Se i tifosi sembrano quasi rassegnati a una stagione anonima, c’è chi tra gli addetti ai lavori propone una soluzione diversa.

IL PROBLEMA – Enzo Bucchioni ritiene che il problema tecnico sia relativo, sia solo la punta di un iceberg che affonda in altre radici. La firma de La Nazione individua nella proprietà il vero gap del club rossonero.

L’INTERVENTO – Parlando a Radio Sportiva Enzo Bucchioni va giù dritto e centra il nodo della questione: “Il problema del Milan è che manca una società: il proprietario è un fondo di investimento, che non ha un progetto calcistico vero. Qui appena si costruisce qualcosa si ributta all’aria e si ricomincia da capo”.

LA SOLUZIONE – Come uscirne fuori? Per il giornalista toscano non c’è che un modo: “Il fondo Elliott deve mettersi in testa di vendere. Mi auguro per il calcio italiano che la cessione avvenga il prima possibile a un acquirente stabile”.

FAVOREVOLI – Il mondo del web si spacca sulla proposta. Ci sono parecchi tifosi del Milan che su twitter si dicono d’accordo: “Concordo al 100 %. Elliott non è interessato al bene reale del Milan ma al momento solo al business nuovo stadio”, o anche: “Il piano di Elliott è chiaro. Andare in B per prendere i soldi del paracadute.Doveva dare un segnale con un mister top. E invece siamo qui a parlare di nuovo fallimento”.

WALL STRETT – Si accodano in parecchi: “Stavolta sono d’accordo”, oppure: “Di Elliott si sapeva dall’ inizio , è un fondo speculativo non investitore a perdere ! Speriamo in qualche arabo” e infine: “Un fondo speculativo non butterà mai soldi per giocatori e allenatori. Risana, fa trading, magari costruisce e vende appena può. Ma vi siete mai guardati Wall Street?”.

CONTRARI – L’idea di Bucchioni trova però anche fieri oppositori: “Parlate di campo che per il resto avete limiti evidenti”, o anche: “Il Fondo Elliott è notoriamente instabile…sì”, oppure: “Hai scordato le pillole o cosa?”.

LA FIAT – Piovono critiche: “Ma con che basi afferma una roba così?” e ancora: “Ma come prima doveva tenerlo per rilanciarlo, Elliott che si compra tutta la Juve, anzi la Fiat ed ora?” e infine: “Al momento il problema di Elliott non sono i soldi, ma che è una proprietà distante, e l’essere un fondo è relativo, anche Suning che non lo è, appena arrivata, era una proprietà lontana, delegante,poi però da quando Zhang Jr. si è trasferito a Milano,si può dire che qualcosa è cambiato”.

