Bucchioni sulla Juventus: oltre a De Ligt arrivano altri due big

Tutte le altre squadre cercano di colmare il gap che le separano dalla Juventus, ma il club piemontese sembra non curarsene e punta a rinforzarsi per andare a vincere finalmente quel trofeo che sembra essere diventato una vera e propria ossessione: la Champions League. Per farlo la dirigenza sta operando in maniera vigorosa sul mercato: Rabiot è ad un passo ma è soprattutto l’eventuale arrivo del difensore centrale De Ligt (curiosamente proprio colui che con un suo gol ha eliminato i bianconeri dalla scorsa edizione della massima competizione europea) ad accendere l’entusiasmo dei tifosi.

Il punto di Bucchioni – Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb il giornalista Enzo Bucchioni ha però affermato che oltre ai giocatori stranieri si punta anche al mercato italiano, in particolare due nomi molto interessanti. Ecco le sue parole: “La Juve pensa in grande. Ha preso Rabiot e siamo alla stretta finale con l’Ajax per De Ligt. Ma Paratici ha sempre in mano il suo foglietto nel quale ci sono i nomi di Chiesa e Zaniolo. Per Chiesa, in attesa dell’incontro con il padre-manager Enrico, c’è da convincere il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. Per Zaniolo, invece, l’attenzione è sempre alta e Paratici sta per mettere sul piatto anche contropartite tecniche che possono interessare molto”.

Una squadra giovane – Di recente il nuovo allenatore bianconero Sarri ha spiegato come giocherà la Juventus, ma quello che colpisce principalmente è che si sta puntando ad abbassare nettamente l’età media della rosa, con innesti di calciatori giovani che abbiano un grande futuro dinanzi a loro. L’obiettivo della Vecchia Signora è quello di vincere adesso, ma anche mettere le basi per farlo ancora nei prossimi anni.

SPORTEVAI | 28-06-2019 08:47