Bucchioni: Zeman sbaglia su Sarri ma la Juve è stata masochista

L’attesa è finita: dopo aver saltato le prime due giornate di campionato per la polmonite che l’ha colpito, Maurizio Sarri è pronto a sedersi per la prima volta in una gara ufficiale sulla panchina della Juventus e c’è tanta attesa per vedere all’opera i campioni d’Italia dopo due vittorie ma anche tante incertezze con Parma e Napoli. Per Enzo Bucchioni è uno scherzo del destino. Perchè? Perchè gli tocca proprio quella Fiorentina e quello stadio Franchi dove due stagioni fa si disintegrò lo scudetto che stava per riportare a Napoli e al Napoli dopo un’annata fantastica.

LA BEFFA – La firma della Nazione scrive su Tmw: “Forse gli converrebbe marcare visita, stare in infermeria ancora un po’, ma il Comandante Sarri ha già fatto sapere che lui con le stranezze del Destino e del calcio è ampiamente abituato a convivere”. Bucchioni bacchetta Zeman che sostiene di aver visto poco o niente della mano di Sarri finora: ” Per quel che si è visto contro il Napoli e mi dispiace se Zeman non è stato attento forse perché ama soltanto il suo calcio, per quel pochissimo che capisco io di pallone, ho visto una gran bella Juve per una sessantina di minuti. I principi del gioco di Sarri c’erano tutti”.

LE VEDOVE – In realtà c’è un altro pericolo per Sarri ed è costituito dall’ombra del suo predecessore. Molti hanno sottolineato che finora si è vista ancora la Juve di Allegri: “E tutto ruota ancora una volta attorno a Sarri e al suo gioco che funziona o non funziona, agli orfani di Allegri e via dicendo. Io dico che vedremo la Juve di Sarri giocare con principi diversi rispetto alla Juve di Allegri, ma non simile al Napoli di Sarri”. Infine c’è il solito quesito: riuscirà a gestire una rosa di 25 giocatori? E ancora: il Gruppo segue in toto il verbo e le idee di Sarri? Per Bucchioni la risposta è un sì con riserva: “Per quel che ho visto risponderei di sì, ma mi chiedo anche perché la Juve con un gesto masochistico senza precedenti, abbia lasciato in mano a Sarri una rosa così ampia, proprio lui che, se potesse, lavorerebbe con 15-16 giocatori e basta”.

SPORTEVAI | 13-09-2019 09:09