Bucciantini distrugge Sarri: fino al palazzo ci andrà davvero

Il mercato delle panchine sta per entrare nel suo periodo più caldo. Dall’Inghilterra danno Sarri alla Juventus, per quello che sarebbe un qualcosa di clamoroso visti i trascorsi fra il tecnico e i bianconeri, con frecciate neanche troppo velate e coi tifosi del Napoli, ex-squadra del tecnico, che non digerirebbero questo “tradimento”. Se fosse davvero così però sarebbe comunque un buon colpo per i bianconeri, che si assicurerebbero un tecnico che è diventato famoso grazie al bel calcio fatto giocare alle sue squadre.

Quella presa del palazzo – Ma cosa rimarrebbe del Sarrismo e dei suoi seguaci? Il giornalista Marco Bucciantini parlando in una trasmissione televisiva ha parlato così dell’eventualità di Sarri in bianconero: “Sarri sarebbe un colpo di genio della Juventus, avrebbe dell’incredibile. Ma non possiamo trascurare una cosa, ovvero che sarebbe davvero difficile da capire però per chi era iscritto al Sarrismo. Sarri è partito dalla terza categoria, ha provato a buttare giù il palazzo da fuori, ma ora è il palazzo a chiamarlo e lui andrebbe proprio lì. Intanto aspettiamo di vedere come andrà a finire la finale di Europa League che giocherà contro l’Arsenal”.

La pista londinese – Del resto traspare che il prossimo allenatore della Juventus dovrebbe arrivare dall’Inghilterra, che sia da Londra (Sarri o Pochettino) o da alcuni chilometri più a nord in zona Manchester (Guardiola), ma senza dubbio qualunque sia la scelta lascerà una lunga scia polemica per tutte le parole che sono state spese.

SPORTEVAI | 24-05-2019 11:24