Bufera a Roma, Francesco Totti divide i tifosi

Le parole di Francesco Totti dividono i tifosi della Roma. La leggenda giallorossa durante un'intervista all'emittente ufficiale del club capitolino ha rilasciato alcune parole che sanno quasi di resa nei confronti della Juventus: "La stagione è ancora lunga ma bisogna essere realisti, inutile nascondere che la Juve fa un campionato a parte. L'obiettivo è passare il turno di Champions League ed essere più uniti che mai senza pensare ad altro. È tanto tempo che non si vince ma accade anche alle altre, vince solo la Juventus. Tutti stanno cercando di darsi l'obiettivo scudetto ma in realtà cerchiamo di arrivare tra il secondo e il quarto posto, lotteremo con Milan, Inter, Napoli e Lazio.

Dichiarazioni che hanno spaccato a metà la tifoseria: c'è chi apprezza l'ex capitano per il suo realismo e chi invece lo critica apertamente, parlando di resa anticipata quando il campionato è ancora tutto da giocare. I sostenitori hanno inondato social e radio con un diluvio di commenti: "Quindi quest’anno è impossibile migliorarsi. Allora che cosa si gioca a fare? Se si compete lo si fa con la prospettiva di raggiungere il meglio. Così si spiegano pure tutte le cessioni", "Questa arrendevolezza nei confronti della Juve è una vergogna. Non esistono squadre imbattibili".

C'è chi invece ne ha lodato la schiettezza: "Intervista magistrale, da vero Capitano. Non prende in giro i tifosi e mette le cose in chiaro".

Totti ha anche difeso a spada tratta Di Francesco: "Di Francesco è uno dei più forti allenatori italiani, ha grande carattere e non si fa influenzare. Sa come uscire da questo tunnel e la squadra deve essere brava a seguire le sue idee. Dobbiamo rimanere vicini all'allenatore. È un momento un po' particolare, perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione, ma non si possono cercare già i colpevoli. Dopo tre partite non si può giudicare un'annata".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 10:10