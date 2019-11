"Mai del tutto italiano": Balotelli si scaglia contro gli ultras

Divampa la polemica sul caso Balotelli. L’attaccante del Brescia domenica durante la partita contro il Verona al Bentegodi ha calciato con rabbia un pallone sulle tribune dopo aver sentito alcuni cori razzisti, e poi ha minacciato di lasciare il campo. Il giorno dopo il match è arrivato un pesante botta e risposta tra un capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, e lo stesso SuperMario: “Qua amici miei non c’entra più il calcio… State insinuando situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo… Svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l’Italia vi stava bene, vero?”, lo sfogo della punta bresciana su Instagram.

Castellini in un’intervista a Radio Café aveva rilasciato dichiarazioni choc nei confronti del giocatore: “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”.

“Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la primadonna. Appena è stato sotto la curva del Verona ha deciso di lanciare il pallone. A Verona lui si infastidisce perché gli cantiamo ‘Mario Mario’ e lui preferisce essere insultato, come fanno tutti quanti. Ha infamato Verona“.

“Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c… il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti“.

“Questo è folklore, si ferma tutto lì. Come con il Milan due anni fa abbiamo esultato, abbiamo battuto le mani a Mario. Infatti l’arbitro, quando Balotelli ha buttato il pallone, non si è neanche reso conto del perché. E voi dovreste aspettare il giudice sportivo. Vedrete che la curva di Verona non sarà sanzionata. Quegli ululati sono di quattro persone che sono stati sentiti solo da chi ha fatto il video. Balotelli li ha sentiti nella sua testa“.

Poi ancora: “Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano. Tifoseria del Verona razzista? Ce l’abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani. Ci sono problemi a dire la parola negro? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello?”.

