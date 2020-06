Bufera Juve: i tifosi vogliono l'esonero di Sarri, Capello attacca

Niente idee e niente ferocia. La Juventus di Maurizio Sarri naufraga a Roma contro il Napoli e il mondo bianconero è in subbuglio. L’hashtag #sarriout impazza sui social dopo il secondo trofeo sfumato nella stagione, aumentano i dubbi sul tecnico toscano, che al lavoro dallo scorso luglio non è riuscito a dare un gioco alla squadra bianconera: per sua stessa ammissione composta da “solisti”.

Nelle due partite contro Milan e Napoli la Juve non è riuscita a segnare nemmeno un gol, il tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo non funziona, il centrocampo non è brillante e il possesso palla è lento e prevedibile. CR7 dal canto suo comincia a far trapelare la sua irritazione, tramite la sorella Elma Aveiro: “Non riesco a capire come si possa giocare in questo modo“.

Preoccupano anche la condizione fisica precaria, gli infortuni (Higuain, Alex Sandro, Khedira e Chiellini out), e l’atteggiamento della squadra in campo: una tempesta perfetta, alla vigilia del tour de force che vedrà i bianconeri affrontare 8 partite di campionato in un mese.

L’ex allenatore della Juventus Fabio Capello a Rai Radio 1 ha punzecchiato Sarri dopo la sconfitta in finale: “L’ho seguita attentamente. Nel secondo tempo la Juve contro il Milan era calata molto, e ieri sera ne abbiamo avuto la riprova. Lamentarsi di avere pochi cambi alla Juventus mi sembra strano. Non è importante avere tanta panchina ma la qualità che si ha. Secondo me Sarri resterà anche il prossimo anno, è un allenatore preparato ma la Juve non è una macchina facile da guidare”.

Sulla scelta dei rigoristi (Ronaldo quinto non ha potuto tirare), Capello bacchetta l’allenatore toscano: “Io, di solito, quello più bravo lo facevo calciare per quarto. Per il primo va sempre chi è convinto e ha più sicurezza. Mi è capitato tante volte, si andava ai rigori e uno veniva da me dicendomi ‘voglio tirare il primo’ e lasciavo andare lui”.

