Bufera Juve-Napoli, decisione imminente: scenario a sorpresa

Non manca molto perché il Giudice Sportivo emetta una sentenza definitiva su Juventus-Napoli. Anzi, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ la decisione finale (dopo che lo stesso Giudice aveva messo sub judice il risultato) è in arrivo proprio nelle prossime e dovrebbe rappresentare, a sorpresa, una sorta di compromesso vista l’eccezionalità della situazione.

Due sono le opzioni principali che potranno essere prese. Entrambe puniscono il Napoli per il forfait di domenica sera, ma ognuna in modo diverso. La soluzione più dura prevede lo 0-3 a tavolino e almeno un punto di penalizzazione per il club partenopeo.

Quella più morbida, che adesso pare la più probabile, porta invece a un rinvio a data da destinarsi (visti gli impegni europei di entrambe le società si andrebbe a gennaio), comunque con un punto di penalizzazione in classifica e una multa molto salata per il Napoli.

Quest’ultima possibilità, secondo il quotidiano torinese, rispecchierebbe l’eccezionalità del caso, vista la controversia sui regolamenti, sul protocollo e sulle ordinanze regionali a causa delle misure per contrastare la pandemia di Covid-19. Quel che è certo, però, è che poi non saranno fatte più eccezioni.

Che sia ‘morbida’ o no, la sentenza difficilmente soddisferà il Napoli che, attraverso le parole del legale Mattia Grassani, ha già fatto sapere di ritenersi “dalla parte della ragione” nella controversia, e che non accetterà “nemmeno sanzioni minori“.

“Gran parte della comunità scientifica pare aver compreso le ragioni della scelta del club, orientate al rispetto dell’Autorità Sanitaria Locale e per tutelare la salute dei cittadini – ha dichiarato l’avvocato Grassani al ‘Corriere dello Sport’ -. E poi basta leggersi il provvedimento della Asl Napoli, che vieta il viaggio a Torino per motivi di sanità pubblica, per avere un’idea compiuta della vicenda”.

OMNISPORT | 08-10-2020 11:23