Bufera Juventus-Ajax: attacco choc contro i bianconeri

La Juventus si presenta da favorita in vista dei quarti di finale di Champions League, dove affronterà il sorprendente Ajax, squadra rivelazione della competizione che agli ottavi ha eliminato il Real Madrid campione d'Europa in carica. A rendere più tesa e incandescente la vigilia del grande match, riedizione della finale di Champions League 1995/96 vinta dai bianconeri, ci ha pensato l'ex centrocampista del Lancieri, poi divenuto anche team manager, David Endt.

A Radio Kiss Kiss, Endt è tornato a parlare proprio del match del 22 maggio 1996: "La Juventus è assolutamente la favorita, ci sono pochissimi dubbi su questo. Ma è anche vero che la spregiudicatezza dell'Ajax rende tutto possibile e ci lascia delle speranze di passare il turno. E poi abbiamo una vendetta da compiere. Sì, una vendetta vera e propria. Quando abbiamo perso in finale a Roma abbiamo giocato contro una Juventus che si è rivelata essere forse un po' dopata, non si sa. Questo fatto ci brucia ancora, è una ferita aperta ed è un altro motivo per fare bene, con tutto il rispetto che si ha per la Juve". Parole che hanno già scatenato un putiferio in rete.

Cristiano Ronaldo dovrebbe essere presente per la partita d'andata. Secondo le ultime indiscrezioni, per il club bianconero sono in arrivo buone notizie per quanto riguarda l'indagine per il gestaccio di CR7: giovedì dovrebbe arrivare solo una multa. Nell'apertura dell'inchiesta della Uefa, infatti, viene citato solo l'articolo 11, comma 'b' e 'd' del proprio regolamento disciplicare: il primo riguarda la "violazione delle regole base della condotta", il secondo "il discredito portato al calcio e alla Uefa".

Nessun riferimento invece all'articolo 15, che punisce la "provocazione agli spettatori" e che prevede la squalifica automatica. Un indizio fondamentale per Ronaldo: la sanzione più probabile dovrebbe essere una semplice multa, anche se più cara rispetto ai 20mila euro pagati dal tecnico dei colchoneros Diego Pablo Simone dopo il gesto della partita d'andata al Wanda Metropolitano. A differenza dell'allenatore argentino, CR7 si era rivolto alla curva che ospitava i sostenitori spagnoli, e nei giorni dopo il match non si è mai scusato.

Il club bianconero, che crede che l'Uefa terrà in considerazione le provocazioni rivolte dai tifosi biancorossi a Ronaldo sia all'andata che al ritorno, è già pronto a fare ricorso nel caso di squalifica.

SPORTAL.IT | 19-03-2019 13:35