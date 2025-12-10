Bufera su Sportitalia, parla l'opinionista di colore e si sente sullo sfondo la canzone dei Watussi

Episodio deprecabile in diretta tv con l'ospite Malù Mpasinkatu, chiamato a parlare della coppa d'Africa, risate in studio, l'amarezza del giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nato a Kinshasa nel 1976, nell’allora Zaire, Malù Mpasinkatu è un volto noto per gli appassionati di calcio. A Tuttosport divenne il primo collaboratore di origini africane, nel 2002 la Juventus lo inviò a fare esperienza come ds all’Al Ittihad in Libia, nel 2004 e divenne il primo direttore sportivo di origine africana in Italia. Dal 2008 al 2012 è ds di tutte le nazionali del Congo. Nel 2018-19 a Rieti e nel 2023 è stato ingaggiato come ds dell’Alessandria ma come opinionista si è fatto conoscere da tutti. Singolare quanto gli è capitato in diretta su Sportitalia.

Parla Mpansikatu e si sentono i Watussi

Chiamato dall’emittente di Michele Criscitiello a commentare il programma della coppa d’Africa, appena ha preso la parola ha avuto subito un moto di stizza. La regia infatti aveva messo in onda il vecchio hit di Edoardo Vianello “Siamo i watussi” scatenando l’ilarità dello studio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una goliardata? Fino a un certo punto e comunque sicuramente infelice. Non l’ha presa bene infatti l’opinionista che – come si legge sulla pagina sulla pagina Facebook “ne parliamo ar clab”. Mentre in studio ancora sghignazzavano ha detto: “Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora”.

La rabbia dell’opinionista

L’atmosfera diventa surreale, mentre Mpansikatu resta alterato Gianluigi Longari e non riesce a completare la comparazione delle quote perché in preda alle risate che contagiano tutti. Al ritorno in studio Criscitiello si avvicina a Mpasinkatu e gli fa: “Ti sei offeso, Malù?”. “No, non sono offeso, ma sono arrabbiato”.

La carriera di Malù Mpansikatu

Apprezzato competente soprattutto del calcio africano, Mpansikatu debuttò in Rai accanto ad Idris (altro celebre opinionista di colore, grande tifoso della Juventus) a “Quelli che il calcio”, poi divenne opinionista ai Mondiali: nel 2002 al Processo di Biscardi con Maurizio Mosca e Xavier Iacobelli, nel 2006 a Sky, nel 2010 ancora a Sky con il Mondiale “a casa sua” in Sudafrica, nel 2014 per la Rai e nel 2018 per Mediaset.