Bufera su Balotelli, Liverani attacca duramente SuperMario

Mario Balotelli di nuovo al centro delle polemiche dopo la partita di sabato tra Brescia e Lecce. Verso la fine del primo tempo l'attaccante delle Rondinelle aveva colpito con un calcio Rispoli, scatenando le proteste del tecnico del Lecce Fabio Liverani nei confronti di SuperMario, che per tutta risposta gli aveva fatto segno di tacere. Nell'intervallo i due hanno avuto una dura discussione, e l'ex Milan e Inter è stato portato via da Corini e dal quarto uomo Calvarese.

Dopo la gara le parole di Liverani sono macigni: "Io sono sui campi da vent'anni e credo che ognuno di noi ha la sua storia. Anch'io sono di pelle nera, ma non ho mai ricevuto un 'buu' in nessuno stadio. Queste cose non si possono strumentalizzare. Io non porto rancore, esco dal campo e finisce lì. Ma ci vuole educazione".

"Mi riferisco a Balotelli, tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. In campo bisogna saper fare e bisogna saperci stare" ha concluso Liverani.

Sulla sconfitta del Lecce, Liverani non ne fa un dramma: "Non sono preoccupato, l'allarme ci sarà quando faremo più partite male. Paradossalmente l'inizio di gara di oggi è stato tra le migliori delle ultime uscite. Ma è vero che non ci possiamo permettere certi errori. La qualità e le scelte individuali non sono andate bene".

Falco in panchina: "Ci ho parlato prima della partita ed è stato il primo a dirmi che non era al massimo. Io dialogo con tutti e non prendo mai decisioni senza senso: deve essere al 100% altrimenti non posso farlo giocare. Anche lui, come gli altri, deve tornare in condizione ottimale. Ma al di là di questo, forse i 15 punti ci hanno dato una mentalità che non ci appartiene".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 08:49