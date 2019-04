Bufera su Bonucci, lo juventino risponde alle critiche

Leonardo Bonucci è stato travolto dalle critiche per le sue dichiarazioni in merito all'esultanza di Kean durante Cagliari-Juventus. Il difensore bianconero, commentanto i cori e i versi razzisti nei confronti del giovane attaccante di Vercelli, si era espresso così: "La colpa è al 50 e 50: Kean ha sbagliato, la curva ha sbagliato. Kean sa che quando si fa gol deve pensare a esultare con la squadra e basta, abbracciarci tutti insieme. È stato un episodio e sa anche lui che poteva fare qualcosa di diverso".

Parole che hanno innescato una polemica e hanno indignato diversi colleghi, anche all'estero. Mercoledì Bonucci ha provato a chiarire la sua posizione: "Dopo 24 ore desidero chiarire il mio pensiero. Ieri sera ho parlato alla fine della partita e mi sono espresso in modo evidentemente troppo sbrigativo, che è stato male interpretato su un argomento per il quale non basterebbero ore e per il quale si lotta da anni. Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. Certi atteggiamenti sono sempre ingiustificabili e su questo non ci possono essere fraintendimenti", ha scritto il giocatore su Instagram.

Tra i più infuriati con Bonucci l'attaccante del City Sterling: "La colpa è 50-50? Non rimane che ridere". Così invece Mario Balotelli: "Bravo Kean, e dì a Bonucci che la sua fortuna è che non ero lì. Al posto di difenderti fa questo? Mah, sono scioccato giuro. Tvb frate".

Così si era espresso sulla questione Chiellini: "È un patrimonio del calcio italiano, un ragazzo d'oro che sta facendo del suo meglio e non deve apparire per quello che non è. Dal campo non ci si rende conto di quanto accade, ma ho rivisto le immagini e Moise non ha fatto niente. Passata la giornata di oggi si deve pensare a lui come a Zaniolo, Chiesa, Barella… come una figura positiva del calcio italiano, perché se lo merita. L'unica cosa sbagliata che ha fatto è stata la simulazione, quella sicuramente non la ripeterà, ma è qui per imparare, è una figura molto positiva e non meritava sicuramente gli insulti ricevuti

SPORTAL.IT | 04-04-2019 10:06