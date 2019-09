Bufera su Conte: Sei tu che inciti alla violenza

Mancano ancora due turni prima di Inter-Juventus ma, alla luce anche di quella che si preannuncia una sfida-scudetto che durerà tutta la stagione, si può dire che la classicissima sia già cominciata. Il la l’ha dato Antonio Conte alla vigilia della gara di stasera contro la Lazio.

LO SFOGO – Oltre a professare il suo amore indiscusso nei confronti dell’Inter – chiarendo anche con queste parole quelle perplessità legate al fatto che non avesse saltato ai cori anti-Juve dei suoi nuovi tifosi – il tecnico leccese ha parlato di “campagna dell’odio” fatta partire dai media in vista della gara con la Juve.

LA POLEMICA – Conte parla di quanto si stiano pompano le polemiche e i possibili insulti che dovrebbero arrivare dai suoi ex tifosi e chiede un ridimensionamento dei toni. I responsabili, a suo avviso, sono i giornalisti più dei fan bianconeri che non gli avrebbero perdonato il voltafaccia.

LE REAZIONI – Lo sfogo è diventato presto virale sul web e i commenti si sprecano. La maggioranza però non si schiera dalla sua parte. Anche i tifosi della Juve non si sentono strumentalizzati: “Io lo ignorerei, ma non perché allena la cartonata, è un professionista, ma per l’ingratitudine che ha mostrato verso una società che lo ha difeso mentre gli davano del corrotto, in primis i cartonati..ci ha lasciato a campionato iniziato…una m…”.

IL DIRITTO – I fischi sono il minimo che deve attendersi: “Va beh, che si beccherà gli insulti penso che sia il minimo e che lo sapeva dal momento in cui ha deciso di sedersi su quella panchina” o anche: “Secondo me si sta facendo confusione. E’ un diritto di chi va allo stadio di fischiare uno se quello ha consumato un “tradimento” sportivo. Ed è una cosa che ha origine in quella rivalità che rende bello questo sport. L’alternativa è un mondo di annacquati “che vinca il migliore”.

LE ACCUSE – Molti vanno giù pesante: “Ciò non toglie che gli insulti li prenderai perché sei un infame”, o anche: “Avrá ció che si merita. Tempo al tempo”, oppure: “Togliete la stella a Conte dallo Stadium, datela a Barzagli o Marchisio, grazie”.

LA VIOLENZA – Per i follower è proprio lui ad incitare alla violenza: “Quindi questo si lamenta di chi incita all’odio pronunciando una frase che incita alla violenza. La persona più ipocrita e meschina del calcio italiano” o anche: “Quando se ne andrà vedrai. Questo rinnegherebbe pure la madre oltre che se stesso, figuriamoci l’Inter. È il personaggio più falso e viscido del calcio italiano, forte sì, ma falso”, oppure: “Non è confuso, dice sempre la stessa cosa, cambia giusto la squadra di appartenenza. Bazzecole”.

IL SOGNO – Tra le tante accuse c’è anche l’ipocrisia: “Poi va al Milan e dirà di essere tifoso del Milan”, oppure: “Anche Ibra da bambino ha sempre sognato di indossare la maglia dell’Inter….del Barca…del Milan… e di altre 23754 squadre”. Poche, ma ci sono, le voci a favore come quella di chi scrive: “Inizio di un ciclo all’Inter, e tanti anni di progetto… Stile Ferguson”.

