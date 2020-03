Bufera su Dybala e la sua famiglia, il web s'indigna

Prima la solidarietà, i messaggi di pronta guarigione, gli auguri. Subito dopo, magari a mente un po’ più fredda, un po’ di indignazione. La notizia della positività al corona virus di Dybala e della sua compagna ed ancor più dei familiari dell’argentino, che sono stati costretti anche al ricovero in ospedale, ha determinato una duplice reazione nel popolo del web. Massimo appoggio al giocatore, che però già ha fatto sapere di stare bene, ma anche fastidio per i privilegi di cui godono i calciatori.

C’è chi può e chi non può

Dybala ha scoperto di essere positivo, benché asintomatico, solo grazie al tampone e ora sa di doversi curare e starà più attento ma i cittadini comuni non hanno questa possibilità. Da qui messaggi infuocati sui social.

La rabbia dell’Argentina

Se in Italia la frustrazione viene declinata in un modo, in Argentina sotto accusa ci vanno sia il giocatore che i suoi familiari che si sono comportati in maniera irresponsabile. Rientrati dall’Italia non sono rimasti in quarantena, col risultato di contagiare parecchi loro concittadini.

Tamponi per tutti

Sui social si leggono tweet amari: “Si dai stringiamoci forte e facciamo il tampone non solo a Dybala e Gonzalo Higuain anche ai giocatori di calcio di serie B, e continuiamo a non farlo a medici e infermieri in prima linea” o anche: “Positivo, asintomatico, sta bene. Dybala ha potuto fare il tampone e così essere consapevole. Ora, non è quella di fare il tampone a tutti una misura assolutamente necessaria?”.

Fioccano le reazioni: “E il bello che Dybala non ha neanche l’intelligenza di starsene zitto…. pubblicizza pure che ha fatto il tampone e che sta benissimo” o anche: “Anche Dybala e fidanzata positivi al coronavirus. Douglas Costa è volato in Brasile qualcuno mi dica la coerenza dov’è”.

Quarantena violata

Dall’Argentina invece arrivano altri tipi di commenti: “Un genio questo ragazzo, non solo Dybala ha esposto i familiari al corona Virus facendoli venire in Italia ma li ha rimandati in Argentina e questi se ne sono andati in giro senza rimanere in quarantena” e infine: “I familiari di Dybala sono barbari, sono tornati dall’Italia e non sono rimasti in isolamento. Ora tutta Altos de Villasol non può uscire di casa”.

SPORTEVAI | 22-03-2020 08:46