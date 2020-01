Bufera su Francesco Totti: like a Gigi Buffon scatena il caos

Francesco Totti di nuovo nel mirino dei tifosi della Roma: L'ex capitano dei giallorossi ha commesso una nuova "gaffe" sui social che ha scatenato il caos e la replica di tanti supporters capitolini. Tutto è scaturito da un "like" che l'ex numero 10 ha messo sotto la foto che Gigi Buffon ha pubblicato sul suo profilo Instagram per celebrare la vittoria della Juventus contro la Roma.

"Avanti tutta in Coppa Italia", è il commento del portiere bianconero, che ha provocato il "Mi piace" dell'ex Pupone, che probabilmente voleva solo rendere merito a Buffon (suo grande amico), ancora in campo a 41 anni. L'azione ha invece fatto infuriare i tifosi giallorossi, e scatenato le loro proteste.

Per Totti è il terzo presunto scivolone social nel giro di poche settimane. All'inizio dell'anno era arrivato il like a un messaggio contro Alessandro Florenzi, poi smentito dal diretto interessato, in seguito si era complimentato con Bobo Vieri in occasione della festa dei 120 anni della Lazio.

"Prima il like al commento contro Florenzi, poi quello a Vieri negli auguri alla Lazio e adesso questo. Ma chi gestisce i social di Totti?" "Chi ha messo il like, Totti o un suo collaboratore?", sono alcuni dei commenti. Ma c'è chi lo difende: "Per carità, poteva evitare…ma tra Totti e Buffon c'è una lunghissima amicizia, perciò il like penso che l'abbia messo solo come amico, non per fare un "torto" alla Roma".

SPORTAL.IT | 24-01-2020 12:43