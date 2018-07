Bufera su Hamilton per le sue dichiarazioni sul podio

Lewis Hamilton è furioso dopo il Gran Premio d'Inghilterra, che ha chiuso al secondo posto dietro a Sebastian Vettel.

Il pilota anglocaraibico non si è presentato alle immediate interviste del dopo gara e poi sul podio si è espresso con una frase velenosa sulla gara: "Ci sono stati degli stratagemmi (tactics in inglese ndr.) interessanti da parte degli altri, ma noi continueremo a lottare".

La frase ha scatenato una bufera in rete: secondo i ferraristi, il campione del mondo ha fatto riferimento al tamponamento subito da Raikkonen al primo giro che l'ha costretto a rimontare dall'ultima posizione.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 17:15