Bufera su Mario Balotelli: "Scappi come un ladro"

Dopo due splendide stagioni, il Nizza e Mario Balotelli si sono lasciati nel modo peggiore possibile. Il divorzio dell'attaccante bresciano dal club rossonero è ormai certo: l'ex Milan e Inter è dato molto vicino al Marsiglia, pronto ad offrirgli un contratto da lustrarsi gli occhi (800mila euro netti al mese). La punta non si è presentata al raduno della società della Costa Azzurra, scatenando la rabbia del nuovo allenatore Patrick Vieira: "Seri e Le Marchand si sono presentati lo stesso al raduno nonostante sapessero di dover cambiare maglia, sono venuti a salutare tutti. Per Mario finisce diversamente, non c'è rispetto", le sue parole a Nice Matin.

"Avevo parlato con lui qualche settimana fa e ci eravamo dati appuntamento al raduno. Non è venuto. Che voglia andarsene non è un problema, fa parte del calcio. Ma rovinare due belle stagioni è un vero peccato".

I tifosi del Nizza sono ancora più duri: "Vogliamo reagire a questo atteggiamento di Balotelli – recita il comunicato del gruppo Populaire Sud Nice -. Vogliamo ricordare a Mario che il popolo di Nizza lo ha accolto come un bambino della città e del club, che è stato amato, acclamato e sostenuto qui come da nessuna parte. E senza dubbio come mai nella sua carriera. Ci sentiamo traditi, un club che lo ha rispettato e rilanciato. La decenza deve essere di rigore. Nessun giocatore, qualsiasi sia il suo status, è al di sopra del club o più importante del club. Quindi Mario, quando si è convocati per un raduno, anche se sai di non restare, si arriva puntuale e si dice addio in maniera educata… invece di scappare come un ladro".

Balotelli su Instagram fa finta di nulla ma gli insulti sul suo profilo si sprecano. SuperMario era un idolo della tifoseria: 33 le reti segnate in 51 partite di campionato.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 13:50