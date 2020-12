Bufera su Neymar, accusato per un party di 500 persone a Capodanno

E’ scoppiata l’ennesima polemica su Neymar. Il calciatore brasiliano, come riportato da O Globo, avrebbe organizzato per Capodanno una mega festa in Brasile, invitando ben 500 persone al party dell’ultimo dell’anno. Per l’occasione, avrebbe anche fatto costruire una discoteca, vietando però i cellulari all’interno, forse in modo da non lasciare traccia sui social dell’accaduto.

Una notizia che in patria non hanno preso assolutamente bene, vista la situazione del paese sudamericano, attualmente il terzo più colpito dal Coronavirus al mondo. Vedremo la reazione di O’Ney dopo questo scoop, incline molto spesso a ricoprire le prime pagine dei giornali brasiliani a causa di scandali extracalcistici. La speranza è che tutti, compreso Neymar, rispettino le norme di sicurezza per Capodanno.

OMNISPORT | 27-12-2020 14:25