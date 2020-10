Bufera su Ravezzani, frase razzista indigna il web

Non è la prima volta che accade in una sua trasmissione. Era successo nel settembre del 2019 che un programma condotto da Fabio Ravezzani scatenasse l’indignazione social (e non solo) per osservazioni dall’amaro retrogusto razzista, ed è successo di nuovo a Top Calcio, nella rubrica di mercato condotta dal giornalista di Telelombardia. Un episodio che è stato portato alla ribalta anche da Repubblica con Paolo Berizzi che gli ha dedicato un fondino velenoso nella sua rubrica “Pietre”.

Il precedente con Lukaku

Nel 2019 fu uno degli ospiti, Luciano Passirani, ad avere un’uscita a dir poco infelice parlando di Lukaku: “Non vedo in Italia un giocatore come lui in nessuna altra squadra. Questo nell’uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…”. Ne venne fuori una forte polemica, con stigmatizzazioni generali.

Per Ravezzani Levy è avaro perché ebreo?

Stavolta è lo stesso Ravezzani a cascare nelle offese, in buona o cattiva fede che sia. Incalzato da un ospite in studio (nella rubrica pazza Inter su Top Calcio) che sottolineava come il presidente del Tottenham Levy fosse “un personaggio attento al denaro”. ha specificato: “E certo, è un ebreo”. Controrisposta: “io non lo volevo dire, l’hai detto tu” e Ravezzzani: “guarda io ho massima stima degli ebrei”.

La condanna sui social

Anche Pistocchi ha retwittato il post dello stesso Berizzi (“Stessa trasmissione, stesso conduttore. Ancora lui.”) mentre i tifosi si stanno scatenando: “Lui ha massima stima degli Ebrei, però…un po’ come gli omofobi che hanno anche amici gay, però…”.

C’è chi ironizza: “Poteva dire: “guarda che io ho un sacco di amici ebrei“….”, chi scrive: “Il presidente Levy quale stima ha di questo opinionista, sempre che sappia della sua esistenza?” e infine la chiosa storica: “Basterebbe sapere che il rapporto storico ebrei-denaro è dovuto al fatto che spesso non potevano possedere beni immobili e inoltre la Chiesa vietava ai cristiani di prestare denaro. Queste 2 circostanze hanno creato il mito razzista dell’usuraio ebreo utilizzato per creare odio”.

SPORTEVAI | 01-10-2020 08:49